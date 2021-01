(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen (Adnkronos) – “La nomina di Maurizioa Vicedirettore Generale Aggiunto della FAO è unaper l’Italia. La competenza e l’esperienza dihanno fatto sì che un italiano possa ricoprire questo ruolo così importante in un organismo internazionale di grandissimo rilievo”. Così Andrea De, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Fao: De Maria (Pd), 'nomina Martina bella notizia per l'Italia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fao Maria

SardiniaPost

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "La nomina di Maurizio Martina a Vicedirettore Generale Aggiunto della FAO è una bella notizia per l'Italia. La competenza e l'esperienza di Martina hanno fatto sì che un it ...Per la smorfia, il 21 è «‘a femmina annùra», vogliate gradire una sbirciatina dal buco della serratura. GENNAIO, una cannonata turca di Renzi riduce Giuseppi a un «Conte dimezzato». La sua metà cattiv ...