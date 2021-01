Fallimento Cashback, ora gli utenti rischiano di perdere i rimborsi. Beato chi ci ha creduto… (Di martedì 12 gennaio 2021) Che il Cashback sarebbe stato un Fallimento lo si era capito sin dai primi minuti. Il progetto in sé, il modo in cui è stato pompato, lo squilibrio tra domanda e offerta, le rivolte dei commercianti stessi. Una stortura insomma. E a conti fatti, alla fine di questa ennesima esperienza “trionfale” del governo Conte, ecco a tirare le somme, con nessun consumatore che ha raggiunto le famose 150 euro di rimborso e altri che, addirittura, ora rischiano di non vedere nemmeno un centesimo di rimborso. Una truffa di Stato, quindi. Molti consumatori, in queste ore, nel controllare sull’app IO il bilancio dei rimborsi in arrivo scoprono che alcune transazioni non sono addirittura state conteggiate. Come spiega molto bene Alessandro Longo su Repubblica, “significa perdere il rimborso del 10 per cento su quel ... Leggi su ilparagone (Di martedì 12 gennaio 2021) Che ilsarebbe stato unlo si era capito sin dai primi minuti. Il progetto in sé, il modo in cui è stato pompato, lo squilibrio tra domanda e offerta, le rivolte dei commercianti stessi. Una stortura insomma. E a conti fatti, alla fine di questa ennesima esperienza “trionfale” del governo Conte, ecco a tirare le somme, con nessun consumatore che ha raggiunto le famose 150 euro di rimborso e altri che, addirittura, oradi non vedere nemmeno un centesimo di rimborso. Una truffa di Stato, quindi. Molti consumatori, in queste ore, nel controllare sull’app IO il bilancio deiin arrivo scoprono che alcune transazioni non sono addirittura state conteggiate. Come spiega molto bene Alessandro Longo su Repubblica, “significail rimborso del 10 per cento su quel ...

AmbaAradam : RT @ElenaChiorino: Come volevasi dimostrare il #cashback non è servito a contrastare l'evasione fiscale, ma ha solamente aumentato le spese… - GiorgioCarbon12 : RT @ElenaChiorino: Come volevasi dimostrare il #cashback non è servito a contrastare l'evasione fiscale, ma ha solamente aumentato le spese… - GVNVNCR : RT @ElenaChiorino: Come volevasi dimostrare il #cashback non è servito a contrastare l'evasione fiscale, ma ha solamente aumentato le spese… - GinottoG8 : RT @ElenaChiorino: Come volevasi dimostrare il #cashback non è servito a contrastare l'evasione fiscale, ma ha solamente aumentato le spese… - veratto_A : RT @ElenaChiorino: Come volevasi dimostrare il #cashback non è servito a contrastare l'evasione fiscale, ma ha solamente aumentato le spese… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallimento Cashback Il governo sperava nel fallimento del cashback? Today Il Cashback? Sembra proprio un Texas Hold'em di Stato

Scienza e tecnologia Il Cashback? Sembra proprio un Texas Hold'em di Stato In questo periodo sta avendo vasto risalto mediatico il lancio dell’App IO Italia ...

Bonus Cashback, beffa per l’Italia: cosa sta succedendo

Bonus Cashback, grossa problematiche in Italia per il nuovo incentivo del governo. Prende forma un terribile scenario anticipato da alcuni esperti.

Scienza e tecnologia Il Cashback? Sembra proprio un Texas Hold'em di Stato In questo periodo sta avendo vasto risalto mediatico il lancio dell’App IO Italia ...Bonus Cashback, grossa problematiche in Italia per il nuovo incentivo del governo. Prende forma un terribile scenario anticipato da alcuni esperti.