Facebook, novità epocale: cancellato il tasto dalle pagine (Di martedì 12 gennaio 2021) Facebook, dopo molto tempo di convivenza dei tasti "Segui" e "Mi piace", l'azienda ha rimosso il tasto: i motivi Facebook nuova rivoluzione. Il social network blu pone fine a una elemento che lo caratterizza danni anni. dalle pagine sparirà il tasto "Mi piace", ci sarà solo "segui". Facebook ha annunciato la novità con una nota nella quale ha spiegato i motivi. "Segui" è semplicemente più neutrale, significa che gli utenti vogliono rimanere aggiornati sulle attività di quella pagina, senza voler significare che "piaccia". Può sembrare una piccola differenza ma invece nella sostanza cambia molto. Per sapere cosa fa o dice quella persona, non bisogna necessariamente esprimere un apprezzamento schiacciando sul tasto che ...

