Facebook dice addio ai «Mi piace» sulle pagine

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 gennaio 2021) Cambierà tutto: le pagine di Facebook non saranno più le stesse. Cominciando dal tasto grazie al quale finora le abbiamo seguite (e identificate): «Mi piace» non esisterà più. Il Like sparirà per essere sostituito dal più neutro «Segui». «A differenza dei «Mi piace» – ha scritto Facebook dando l’annuncio – i follower di una pagina rappresentano le persone che possono ricevere aggiornamenti».