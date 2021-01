F1 Women | 4 piloti Donna per conquistare un posto nell’Accademia Ferrari

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 12 gennaio 2021) Le quote rosa nella F1 sta crescendo, e non si tratta più di una novità ma di una vera e propria passione per il mondo a quattro ruote. Sfida finale tra quattroper entrare la prima volta nella storia nellaDriver Accademy. E’ l’appuntamento che attende le brasiliane Julia Ayoub (15 anni) e Antonella Bassani (14), la francese Doriane Pin (16) e Maya Weug (16), olandese nata in Spagna da madre belga e papà olandese. Per la F1prospetta un futuro roseo. F1: quali sono le prove da disputare per accedere all’Accademia? Fino a venerdì pomeriggio le ragazze selezionate dagli esperti FIA al termine di un processo in quattro fasi svoltosi prevalentemente al Circuit Paul Ricard in Francia le ragazze saranno protagoniste a Maranello di alcune giornate di valutazione, ...