F1 | il calendario della nuova stagione | si parte dal Bahrain Seconda corsa a Imola

Leggi su itasportpress

(Di martedì 12 gennaio 2021) Aggiornamenti importanti per ilF1 per la2021. La federazione ha reso note alcune modifiche per quanto riguarda lanza del prossimo campionato mondiale. Non sarà come tutti gli anni in Australia la prima gara dell'annata, bensì si partirà dal. Confermata lacon il Gp dell'Emilia Romagna che sarà latappa dell'anno.Questo il nuovo2021 di F1 28 marzo Gp del18 aprile Gp dell'Emilia Romagna9 maggio Gp di Spagna23 maggio Gp di Monaco6 giugno Gp dell'Azerbaigian13 giugno Gp del Canada27 giugno Gp di Francia4 luglio Gp d'Austria18 luglio Gp di Gran Bretagna1 agosto Gp d'Ungheria29 agosto Gp del ...