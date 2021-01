Europei o Juventus? Milik ha già deciso

Leggi su serieanews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il bivio è il seguente: da una parte laa zero in estate, dall’altra una nuova squadra subito e gli, forse, ha giàForse, nell’attesa, lui ha già. Altrimenti avrebbe fatto di tutto per trovare subito un’altra squadra. Invece Arekresta distante dai rumori del mercato, come se il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.