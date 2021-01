Eurolega 2020 2021 | Olimpia Milano straripante | battuto il Valencia nel segno di Datome

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nella 19° giornata della regular season dell’, l’batte ilcon il punteggio di 95-80 ed ottiene un’importante vittoria. Prestazione positiva da parte degli uomini di Ettore Messina, che partono con il piede giusto e disputano un primo tempo convincente, crescendo progressivamente. Gli spagnoli provano ad accorciare le distanze ed a ricucire lo svantaggio, ma l’si conferma una squadra ordinata e solida anche nella ripresa, riuscendo a gestire al meglio il proprio vantaggio fino al +x finale. Luigimiglior realizzatore della serata con ben 27 punti a referto. Seconda vittoria consecutiva nella competizione per l’Armani Exchange, che grazie a questo successo resta salda al settimo posto mettendo ...

