Era contrario al distanziamento: muore per Covid noto presentatore brasiliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Uno dei volti più conosciuti della tv brasiliana, il presentatore Stanley Gusman è morto a 49 anni a causa delle complicanze legate all'infezione da Covid-19. Nei mesi scorsi il conduttore aveva fatto ... Leggi su globalist (Di martedì 12 gennaio 2021) Uno dei volti più conosciuti della tv brasiliana, ilStanley Gusman è morto a 49 anni a causa delle complicanze legate all'infezione da-19. Nei mesi scorsi il conduttore aveva fatto ...

guich76 : @pisto_gol Caputo non era in possesso della palla, non si sa se era in grado di stopparla e vicino c'erano altri du… - blueleo0007 : @DiGregorelli no, se le leggi sotto la frase è 'io mi permetto di parlare di elisabetta perché...' e dal momento… - Rouch198830 : @Vincenzo_sai81 @pelmilan @ildpaa Guarda che nn era fallo per loro svegliaaaa ..anzi tt il contrario - LuciiP_ : Leggere quella notizia è stato un colpo al cuore, non posso negarlo. C'era da aspettarselo ed era quasi scontato ch… - Satryland59 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Era contrario Era contrario al distanziamento: muore per Covid noto presentatore brasiliano Globalist.it Era contrario al distanziamento: muore per Covid noto presentatore brasiliano

Stanley Gusman, 49 anni, era ricoverato dal 4 gennaio, Dopo le misure anti-Covid natalizie aveva detto: “Andrò dai miei genitori a Natale, non li ucciderò per questo" ...

Stanley Gusman, 49 anni, era ricoverato dal 4 gennaio, Dopo le misure anti-Covid natalizie aveva detto: “Andrò dai miei genitori a Natale, non li ucciderò per questo" ...