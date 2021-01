Enti locali, Castelli: più fondi per i Comuni (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ha approvato, con notevole anticipo rispetto agli anni precedEnti, lo schema di Decreto per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2021. È una buona notizia per i Comuni, infatti il testo attua le importanti novità recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Commissione per i fabbisogni standard (CTFS) per garantire che tutti i Comuni italiani siano in grado di finanziare il livello essenziale delle prestazioni (LEP) nelle funzioni fondamentali, come previsto dalla Costituzione”. Lo rende noto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, dopo la Conferenza Stato – Città, che ha dato il via libera allo schema di Decreto sottolineando che “dopo anni di tagli lineari, la Legge di Bilancio ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La Conferenza Stato – Città ed autonomieha approvato, con notevole anticipo rispetto agli anni preced, lo schema di Decreto per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2021. È una buona notizia per i, infatti il testo attua le importanti novità recentemente introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2021 e dalla Commissione per i fabbisogni standard (CTFS) per garantire che tutti iitaliani siano in grado di finanziare il livello essenziale delle prestazioni (LEP) nelle funzioni fondamentali, come previsto dalla Costituzione”. Lo rende noto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura, dopo la Conferenza Stato – Città, che ha dato il via libera allo schema di Decreto sottolineando che “dopo anni di tagli lineari, la Legge di Bilancio ...

eniiolucherini : @abatefaria71 @GiuliaCortese1 @EugenioCardi Da addetto ai lavori ( ex preside) devo dirti che l'organizzazione del… - DavideRigallo : RT @aiccrenazionale: La lotta al #covid sta dimostrando che l'unica soluzione per risolvere questioni globali è la #cooperazione internazio… - occhio_notizie : 'Vogliamo costruire una partnership con questi attori anche nella sua realizzazione, penso al terzo settore, agli e… - Upelva : Webinar LIVE: Il CCNL del 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018 Area Funzioni locali. La disciplina per i Dir… - savutoweb : Guccione (Pd): 'più fondi per il contratto degli ex Lsu-Lpu in servizio negli enti locali -

Ultime Notizie dalla rete : Enti locali Trasferimento di malghe ed alpeggi di proprietà regionale agli Enti Locali ANCI LOMBARDIA Enti locali, Castelli: più fondi per i Comuni

(Teleborsa) - "La Conferenza Stato - Città ed autonomie locali ha approvato, con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti, lo schema di Decreto per il riparto del Fondo di solidarietà comunale ...

Enti locali: rinvio a 31/3 per bilanci previsione, bene Fondo solidarieta'

(Teleborsa) - "La Conferenza Stato - Città ed autonomie locali ha approvato, con notevole anticipo rispetto agli anni precedenti, lo schema di Decreto per il riparto del Fondo di solidarietà comunale ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - E' stata approvata la richiesta presentata da Anci e Upi per il differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previs ...