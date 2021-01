Emma e Alessandra Amoroso ’senza filtri’ in «Pezzo di cuore» (Di martedì 12 gennaio 2021) Emma e Alessandra Amoroso Pezzo di cuore è il titolo del duetto che vede protagoniste Emma e Alessandra Amoroso. Un dialogo tra due donne, due amiche, con percorsi e personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca dell’emozione. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore nei confronti di se stessi. La canzone è prodotta dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il testo con Davide Petrella, ed è disponibile in pre-order e in pre-save su Spotify e sarà in radio e su tutti gli store e piattaforme digitali a partire da venerdì 15 gennaio. Dal 29 gennaio, inoltre, sarà disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021)diè il titolo del duetto che vede protagoniste. Un dialogo tra due donne, due amiche, con percorsi e personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca dell’emozione. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore nei confronti di se stessi. La canzone è prodotta dal pianista e compositore Dardust, che ha anche scritto il testo con Davide Petrella, ed è disponibile in pre-order e in pre-save su Spotify e sarà in radio e su tutti gli store e piattaforme digitali a partire da venerdì 15 gennaio. Dal 29 gennaio, inoltre, sarà disponibile in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, ...

