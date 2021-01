Emma e Alessandra Amoroso raccontano Pezzo Di Cuore: “Il segreto dell’amore è amare se stessi” (Di martedì 12 gennaio 2021) Emma e Alessandra Amoroso raccontano Pezzo Di Cuore, il loro primo ed atteso duetto. Sarà in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio e dal 29 sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia. Pezzo Di Cuore celebra l’amicizia decennale di Emma e Alessandra Amoroso che condividono un percorso estremamente simile nel mondo della musica. Entrambe salentine, entrambe emerse da Amici di Maria De Filippi, entrambe tra le artiste donne più amate, entrambe con tour all’attivo nei palasport. Pezzo Di Cuore è un dialogo tra due amiche, tra Emma ed ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)Di, il loro primo ed atteso duetto. Sarà in radio e negli store digitali da venerdì 15 gennaio e dal 29 sarà disponibile anche in edizione limitata nella versione vinile 45 giri, acquistabile in esclusiva sul sito di Universal Music Italia.Dicelebra l’amicizia decennale diche condividono un percorso estremamente simile nel mondo della musica. Entrambe salentine, entrambe emerse da Amici di Maria De Filippi, entrambe tra le artiste donne più amate, entrambe con tour all’attivo nei palasport.Diè un dialogo tra due amiche, traed ...

