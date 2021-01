Emma e Alessandra Amoroso: “‘Pezzo di Cuore’? L’ho inviata su Whatsapp ad Alessandra: ‘Questa è la nostra canzone'” (Di martedì 12 gennaio 2021) Undici anni di amicizia in una canzone. Emma e Alessandra Amoroso in gran segreto a Milano hanno registrato e inciso l’inedito “Pezzo di Cuore”, in uscita il 15 gennaio e prodotto da Dardust e scritto con Davide Petrella. L’incontro di due donne che si raccontano e ammettono: “Ora che abbiamo imparato l’amore, non so smettere”. Un bel brano intenso e che sfodera tutta l’intesa delle due artiste che non avrebbe certamente sfigurato, in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma è tutto nato per caso, lontano da logiche discografiche. “Questo progetto era nell’aria e i fan ce lo chiedevano da un sacco di tempo. – ha spiegato Emma – Ero a Milano per fare X Factor ed Alessandra era a Roma per fare le sue cose artistiche. Volevo ripartire con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Undici anni di amicizia in unain gran segreto a Milano hanno registrato e inciso l’inedito “Pezzo di Cuore”, in uscita il 15 gennaio e prodotto da Dardust e scritto con Davide Petrella. L’incontro di due donne che si raccontano e ammettono: “Ora che abbiamo imparato l’amore, non so smettere”. Un bel brano intenso e che sfodera tutta l’intesa delle due artiste che non avrebbe certamente sfigurato, in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ma è tutto nato per caso, lontano da logiche discografiche. “Questo progetto era nell’aria e i fan ce lo chiedevano da un sacco di tempo. – ha spiegato– Ero a Milano per fare X Factor edera a Roma per fare le sue cose artistiche. Volevo ripartire con una ...

