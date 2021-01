Elezioni Lega Pro, Ghirelli confermato presidente: le sue parole (Di martedì 12 gennaio 2021) Francesco Ghirelli è stato confermato alla presidenza della Lega Pro ottenendo 49 voti. Ecco le sue parole dopo la rielezione Francesco Ghirelli è stato confermato alla presidenza della Lega Pro ottenendo 49 voti. Al suo fianco, Luigi Ludovici e Marcel Vulpis che, in qualità di vicepresidenti, lo sosterranno nel prossimo quadriennio lavorando ad obiettivi strategici, a partire dalla sostenibilità dei club di Serie C e la riforma dei campionati. LE SUE parole – «Ci aspettano anni particolarmente difficili, la crisi Legata al Covid-19 ha messo in ginocchio il Paese e, di conseguenza, il comparto sportivo e calcistico. L’esito della votazione di oggi conferma che in questi anni abbiamo saputo costruire una squadra forte e competente, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Francescoè statoalla presidenza dellaPro ottenendo 49 voti. Ecco le suedopo la rielezione Francescoè statoalla presidenza dellaPro ottenendo 49 voti. Al suo fianco, Luigi Ludovici e Marcel Vulpis che, in qualità di vicepresidenti, lo sosterranno nel prossimo quadriennio lavorando ad obiettivi strategici, a partire dalla sostenibilità dei club di Serie C e la riforma dei campionati. LE SUE– «Ci aspettano anni particolarmente difficili, la crisita al Covid-19 ha messo in ginocchio il Paese e, di conseguenza, il comparto sportivo e calcistico. L’esito della votazione di oggi conferma che in questi anni abbiamo saputo costruire una squadra forte e competente, ...

