Elettra Lamborghini, “Lei mi ha salvato la vita”: incredibile retroscena sul passato (Di martedì 12 gennaio 2021) Elettra Lamborghini, “Lei mi ha salvato la vita”: incredibile retroscena sul suo passato, nessuno lo avrebbe immaginato, ecco il racconto da brividi. Elettra Lamborghini, incredibile retroscena: “Mi ha salvato la vita”; cos’è successo alla cantanteElettra Lamborghini è sempre stata molto schietta e sincera ed è solita dire sempre tutto quello che pensa. L’anno appena trascorso è stato molto intenso per lei e le ha regalato tantissime novità e tanti bei progetti. Prima l’esperienza al Festival di Sanremo, poi il matrimonio con il dj Afrojack, ma anche una serie incentrata su di lei dal titolo ‘Elettra e il resto ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 gennaio 2021), “Lei mi hala”:sul suo, nessuno lo avrebbe immaginato, ecco il racconto da brividi.: “Mi hala”; cos’è successo alla cantanteè sempre stata molto schietta e sincera ed è solita dire sempre tutto quello che pensa. L’anno appena trascorso è stato molto intenso per lei e le ha regalato tantissime novità e tanti bei progetti. Prima l’esperienza al Festival di Sanremo, poi il matrimonio con il dj Afrojack, ma anche una serie incentrata su di lei dal titolo ‘e il resto ...

Sneakers_Mag : FOCUS NEWS In primo piano: ADIDAS È PRONTA A CEDERE IL BRAND REEBOK - Luca_zone : RT @Veronique__94: Ecco il cast di concorrenti di #GAMEOFGAMES con @Simo_Ventura: Ignazio Moser, Elettra Lamborghini, Max Giusti, Massimili… - CHAMP4GNEPROBS : ginevra lamborghini era lì lì per entrare, ma l’hanno esclusa quando ha detto di non voler parlare di elettra all’i… - Datemidelmona : Passare da Eligreg alla Salemi é come passare da LadyD ad Elettra Lamborghini... Un abisso #tzvip - RadioGemini1 : Ora in onda: Elettra Lamborghini - LA ISLA -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini L’addio al nubilato nel casertano nella serie-reality su Elettra Lamborghini CasertaNews Stasera tutto e' possibile 6 con Stefano De Martino su Rai2

Su Rai2 va in onda la nuova edizione, la numero 6, di Stasera tutto è possibile: appuntamento dal 12 gennaio 2021, in prima serata su Rai2 dalle ore 21;20. Alla conduzione c'è Stefano De Martino. Obie ...

Elettra Lamborghini, confessione ‘choc’: l’ha detto solo ora, la rivelazione inaspettata

In una sua recente intervista, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione 'choc': la rivelazione clamorosa.

Su Rai2 va in onda la nuova edizione, la numero 6, di Stasera tutto è possibile: appuntamento dal 12 gennaio 2021, in prima serata su Rai2 dalle ore 21;20. Alla conduzione c'è Stefano De Martino. Obie ...In una sua recente intervista, Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione 'choc': la rivelazione clamorosa.