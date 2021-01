Edith Blais, 15 mesi da incubo in Africa: “Mi sono convertita all’Islam per finta, dovevo salvarmi” (Di martedì 12 gennaio 2021) La ragazza canadese sequestrata per 15 mesi tra il dicembre del 2018 e il marzo del 2020 in Africa racconta tutto in “Le sablier”, un libro autobiografico Edith Blais è stata rapita in Mali con il fidanzato italiano, Luca Tacchetto, adesso racconta i 15 mesi da incubo in Africa durante il sequestro. Lo fa attraverso un libro che uscirà in Francia tra pochi giorni, dal titolo “Le sablier“. Si tratta di un libro autobiografico dove la ragazza canadese svela dei dettagli inediti del suo rapimento, avvenuto tra il dicembre 2018 e il marzo 2020. Tra Edith ha conosciuto Luca nel 2016. Tra loro è stato subito un colpo di fulmine. Da allora hanno fatto dei viaggi insieme sino a quello fatto a dicembre del 2018 quando dal padovano si sono ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021) La ragazza canadese sequestrata per 15tra il dicembre del 2018 e il marzo del 2020 inracconta tutto in “Le sablier”, un libro autobiograficoè stata rapita in Mali con il fidanzato italiano, Luca Tacchetto, adesso racconta i 15daindurante il sequestro. Lo fa attraverso un libro che uscirà in Francia tra pochi giorni, dal titolo “Le sablier“. Si tratta di un libro autobiografico dove la ragazza canadese svela dei dettagli inediti del suo rapimento, avvenuto tra il dicembre 2018 e il marzo 2020. Traha conosciuto Luca nel 2016. Tra loro è stato subito un colpo di fulmine. Da allora hanno fatto dei viaggi insieme sino a quello fatto a dicembre del 2018 quando dal padovano si...

