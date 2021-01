Ecco il nuovo Dpcm: misure più dure per fermare il Covid (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il Dpcm in vigore dal 16 gennaio sarà inevitabilmente rigido. Conte e la sua squadra sembrano orientati non solo a riconfermare i divieti previsti per le tre zone di colore in base alla situazione epidemica locale, ma anche ad aggiungere nuove restrizioni. Scongiurata l’ipotesi di fare tutta Italia zona arancione il sabato e la domenica, come avvenuto il 9 e 10 gennaio, consentendo dunque alle Regioni più virtuose di tenere aperti bar e ristoranti se in zona gialla. Bocciata anche la via di Vincenzo De Luca di dichiarare zona arancione l’intero territorio nazionale Boccia ha anticipato che saranno confermati il divieto di spostamento tra le Regioni e anche la possibilità di rendere ancora più severi i criteri per la determinazione della zona, “per facilitare l’ingresso in arancione, provando a lavorare sull’indice di rischio ... Leggi su improntaunika (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Ilin vigore dal 16 gennaio sarà inevitabilmente rigido. Conte e la sua squadra sembrano orientati non solo a riconi divieti previsti per le tre zone di colore in base alla situazione epidemica locale, ma anche ad aggiungere nuove restrizioni. Scongiurata l’ipotesi di fare tutta Italia zona arancione il sabato e la domenica, come avvenuto il 9 e 10 gennaio, consentendo dunque alle Regioni più virtuose di tenere aperti bar e ristoranti se in zona gialla. Bocciata anche la via di Vincenzo De Luca di dichiarare zona arancione l’intero territorio nazionale Boccia ha anticipato che saranno confermati il divieto di spostamento tra le Regioni e anche la possibilità di rendere ancora più severi i criteri per la determinazione della zona, “per facilitare l’ingresso in arancione, provando a lavorare sull’indice di rischio ...

Ecco il nuovo Dpcm: misure più dure per fermare il Covid

Dai concerti alla videosorveglianza: ecco tutti i bandi vinti dal Comune di Tivoli

TIVOLI (attualità) - Dieci le proposte presentate (per un totale di 1,2 milioni di euro) su cui il C ...

