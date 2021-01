“Ecco come è morto”. Solange, i risultati dell’autopsia dopo il rinvio del funerale. “Forse già nella notte” (Di martedì 12 gennaio 2021) È morto lo scorso giovedì a 66 anni Solange, il noto sensitivo all’anagrafe Paolo Bucinelli. Aveva lavorato sia in Rai che a Mediaset ed era un volto conosciuto del panorama televisivo italiano. La scoperta della morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già morto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’imitatore e pittore Dario Ballantini, legatissimo al sensitivo 68enne, che lo ha ricordato in un post su Instagram: “Addio Solange Amico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due giorni fa non le dimenticherò mai. È stato bello ritrovarsi dopo tanti anni, dopo gli inizi insieme in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Èlo scorso giovedì a 66 anni, il noto sensitivo all’anagrafe Paolo Bucinelli. Aveva lavorato sia in Rai che a Mediaset ed era un volto conosciuto del panorama televisivo italiano. La scoperta della morte è stata fatta dai vigili del fuoco, allertati da alcuni suoi amici che avevano tentato di contattarlo al telefono invano. All’arrivo dei soccorsi del 118 Bucinelli era già. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi l’imitatore e pittore Dario Ballantini, legatissimo al sensitivo 68enne, che lo ha ricordato in un post su Instagram: “AddioAmico Mio. Le risate che ci siamo fatti fino a due giorni fa non le dimenticherò mai. È stato bello ritrovarsitanti anni,gli inizi insieme in ...

beppe_grillo : Sin dall’antichità le mappe hanno dato un senso a ciò che ci circonda. Ma come disse una volta Einstein, “non puoi… - SerieA : 17ª giornata di #SerieATIM: ecco la classifica! ? Come sta andando la tua squadra? ???? #WeAreCalcio - NicolaPorro : In questo periodo abbiamo assistito a 3 episodi che fanno rabbrividire chi, come noi, non sopporta la #dittatura de… - venetolink : RT @pizzo_76: Un itinerario di 2,5 km per le calli di #Venezia seguendo le orme di Casanova. Ecco qui come si svolge: - Lisa08358722 : Ecco. Ora magicamente #DAYANE dopo sto cesso di aereo non si staccherà più da rosalinda. Fino a ieri la scartava co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Covid, alberghi, bar e ristoranti: «Ecco come cerchiamo di resistere» Corriere della Sera Queen, Brian May: “Era incredibile quanto fosse timido Freddie, ecco come è diventato un vero animale da palco"

Il chitarrista ha ricordato la perdita del grande amico e compagno come il peggiore della sua vita e della storia della band ...

Eriksen via dall’Inter? Ecco la svolta: “Sta prendendo corpo un’ipotesi davvero inaspettata”

Scrive Biasin:. “Non ci sono offerte per Eriksen. Il ‘problema’, come scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, è che per l’ex Tottenham non sono fin qui arrivate offerte conc ...

Il chitarrista ha ricordato la perdita del grande amico e compagno come il peggiore della sua vita e della storia della band ...Scrive Biasin:. “Non ci sono offerte per Eriksen. Il ‘problema’, come scrive Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, è che per l’ex Tottenham non sono fin qui arrivate offerte conc ...