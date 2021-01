"E voi sareste i democratici?". La Meloni umilia Zingaretti: ecco spiegato il "no" del Pd alla crisi (Di martedì 12 gennaio 2021) Giorgia Meloni smaschera il Pd. A poche ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe aprire la crisi di governo, Nicola Zingaretti lancia un altro appello. E lo fa su Twitter: "I governi non si rilanciano mandandoli a casa con una crisi che nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico - scrive il segretario del Pd -. C'è il rischio che in Italia gli alleati di Trump tornino al potere". Immediata la replica della leader di Fratelli d'Italia che, in men che non si dica, rivela il vero motivo dietro all'alleanza dem-M5s: "Un'altra chiara ammissione sugli unici motivi che vi spingono a mantenere in vita questo governo: rimanere saldi sulla poltrona ed evitare che la destra vinca le elezioni. E voi sareste i democratici?". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Giorgiasmaschera il Pd. A poche ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe aprire ladi governo, Nicolalancia un altro appello. E lo fa su Twitter: "I governi non si rilanciano mandandoli a casa con unache nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico - scrive il segretario del Pd -. C'è il rischio che in Italia gli alleati di Trump tornino al potere". Immediata la replica della leader di Fratelli d'Italia che, in men che non si dica, rivela il vero motivo dietro all'alleanza dem-M5s: "Un'altra chiara ammissione sugli unici motivi che vi spingono a mantenere in vita questo governo: rimanere saldi sulla poltrona ed evitare che la destra vinca le elezioni. E voi?".

