E’ sempre sfida Conte-Renzi, il premier avverte Italia Viva ma il senatore è verso l’addio (Di martedì 12 gennaio 2021) sfida aperta tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Iv Matteo Renzi, a poche ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe essere l'ultimo del governo Conte-bis. All'ordine del giorno c'è l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma tutta l'attenzione è concentrata sulla crisi dell'esecutivo, che ormai pare scontata. A meno di clamorose sorprese dell'ultim'ora, c'è da capire quando Italia Viva ritirerà le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti: potrebbe essere già alla fine del Consiglio, ma più probabilmente, secondo quanto si apprende, domani, magari con una conferenza stampa.Dunque quella che pare prendere forma è la fine dell'attuale governo, con l'apertura di uno scenario al buio. A tirarsi fuori dall'ipotesi di un Conte ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 gennaio 2021)aperta tra ilGiuseppee il leader di Iv Matteo, a poche ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe essere l'ultimo del governo-bis. All'ordine del giorno c'è l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma tutta l'attenzione è concentrata sulla crisi dell'esecutivo, che ormai pare scontata. A meno di clamorose sorprese dell'ultim'ora, c'è da capire quandoritirerà le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti: potrebbe essere già alla fine del Consiglio, ma più probabilmente, secondo quanto si apprende, domani, magari con una conferenza stampa.Dunque quella che pare prendere forma è la fine dell'attuale governo, con l'apertura di uno scenario al buio. A tirarsi fuori dall'ipotesi di un...

