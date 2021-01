“È morto Claudio Amendola”: la fake news su Wikipedia. Ecco cosa c’è dietro (Di martedì 12 gennaio 2021) “Claudio Amendola: Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”. Così si leggeva su Wikipedia nella pagina dell’attore Claudio Amendola: poco dopo la mezzanotte di oggi, 12 gennaio 2021, il celebre portale web d’informazione e divulgazione lo ha dato per morto. Ovviamente, si è trattato di una fake news che è stata poi rimossa ma, in quei pochi minuti che è rimasta online, la falsa notizia della morte di Amendola non è passata inosservata e sui social si è subito aperto il dibattito, tra chi ci ha creduto e chi invece si è scagliato contro Wikipedia. In molti si sono chiesti come sia stata possibile una simile svista e c’è chi ha ipotizzato che l’errore sia stato dovuto a uno spot pubblicitario, di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “: Roma, 16 febbraio 1963 – Roma, 12 gennaio 2021”. Così si leggeva sunella pagina dell’attore: poco dopo la mezzanotte di oggi, 12 gennaio 2021, il celebre portale web d’informazione e divulgazione lo ha dato per. Ovviamente, si è trattato di unache è stata poi rimossa ma, in quei pochi minuti che è rimasta online, la falsa notizia della morte dinon è passata inosservata e sui social si è subito aperto il dibattito, tra chi ci ha creduto e chi invece si è scagliato contro. In molti si sono chiesti come sia stata possibile una simile svista e c’è chi ha ipotizzato che l’errore sia stato dovuto a uno spot pubblicitario, di cui ...

