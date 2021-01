“È malata” Che brutte notizie per i fan della fiction “Che dio ci aiuti”. Ecco cos’è successo (Di martedì 12 gennaio 2021) Come forse ci si aspettava, la serie televisiva “Che Dio ci aiuti”, andata in onda il 10 gennaio, sta già ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Si tratta della sesta stagione che, a quanto sembra, ci regalerà tante altre puntate interessanti e intriganti. Infatti, la Madre Superiora proverà a raccontare ciò che ha caratterizzato il suo passato piuttosto travagliato. Le anticipazioni della fiction di Rai1 Suor Angela ricorderà, in particolare, di un ragazzo di nome Erasmo che, in quei giorni, si è recato al Convento di Assisi convinto di trovare tra quelle mura sua madre. La terza puntata che verrà trasmessa il 14 gennaio 2021 è probabile che rivelerà questo mistero. Sono molti i telespettatori che, in effetti, credono che sia proprio lei la genitrice del giovane. Tuttavia, la ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 12 gennaio 2021) Come forse ci si aspettava, la serie televisiva “Che Dio ci”, andata in onda il 10 gennaio, sta già ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Si trattasesta stagione che, a quanto sembra, ci regalerà tante altre puntate interessanti e intriganti. Infatti, la Madre Superiora proverà a raccontare ciò che ha caratterizzato il suo passato piuttosto travagliato. Le anticipazionidi Rai1 Suor Angela ricorderà, in particolare, di un ragazzo di nome Erasmo che, in quei giorni, si è recato al Convento di Assisi convinto di trovare tra quelle mura sua madre. La terza puntata che verrà trasmessa il 14 gennaio 2021 è probabile che rivelerà questo mistero. Sono molti i telespettatori che, in effetti, credono che sia proprio lei la genitrice del giovane. Tuttavia, la ...

ZZiliani : La Juve perse 2-1, lui diede della “mente malata” a Dondarini e ieri, a Tiki Taka, #Mughini ha raccontato di aver d… - Jac875 : Credo che in questo momento di crisi economica e di sofferenze non ci sia cosa più meschina che sciacallare aziende… - cornelis_man : @DomeAnza @pisto_gol bellina….però io preferisco quella della bambina che attraversa il bosco per andare a trovare… - andorssian : @toowildinthe7Os Che cazzo di gente malata - musio_daniela : @matteosalvinimi Io voglio la libertà che questa opposizione BACERA e malata venga tolta -

Ultime Notizie dalla rete : malata Che Dpcm Coprifuoco, «Vado da mia figlia malata»: ma si prende 533 euro di multa (e fa ricorso), ecco quando non si rischia Il Messaggero Contrae il Covid e si negativizza: 61enne muore poco dopo, era un uomo in perfetta salute

L'uomo era stato estubato il 9 gennaio, il tampone eseguito domenica 10 era risultato negativo. Ma nella giornata di ieri è morto ...

Pescara: la bambina che vuole spegnere il Covid col… phon

Si chiama Angelica, ha compiuto da poco 4 anni quattro anni e ci ha scritto una letterina, grazie alla mamma, in cui vuole dire la sua sul Covid. "Lo distruggerò col phon, mi sto impegnando!" ...

L'uomo era stato estubato il 9 gennaio, il tampone eseguito domenica 10 era risultato negativo. Ma nella giornata di ieri è morto ...Si chiama Angelica, ha compiuto da poco 4 anni quattro anni e ci ha scritto una letterina, grazie alla mamma, in cui vuole dire la sua sul Covid. "Lo distruggerò col phon, mi sto impegnando!" ...