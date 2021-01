“È lei la fidanzata di Flavio Insinna”. Chi è la bellissima Adriana: si sono conosciuti proprio ai Soliti ignoti (Di martedì 12 gennaio 2021) Si chiama Adriana Riccio ed è la compagna del conduttore Flavio Insinna. La donna, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, insegna taekwondo e ha visto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina. La coppia è molto riservata, tende a rivelare pochissimi dettagli in merito alla loro vita privata. Dalle indiscrezioni che circolano siamo quasi sicuri che il loro primo incontro risale al 2016 nello studio televisivo di Affari Tuoi. Adriana quel giorno partecipò al programma televisivo come concorrente del Veneto e vinse 36.000 euro. Il colpo di fulmine sarebbe scattato durante la puntata. Per evitare pettegolezzi inutili, la coppia ha preferito mantenere segreta la loro relazione, finché hanno deciso di non nascondersi più e di viversi anche davanti gli occhi più indiscreti il loro grandissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Si chiamaRiccio ed è la compagna del conduttore. La donna, che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, insegna taekwondo e ha visto una medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina. La coppia è molto riservata, tende a rivelare pochissimi dettagli in merito alla loro vita privata. Dalle indiscrezioni che circolano siamo quasi sicuri che il loro primo incontro risale al 2016 nello studio televisivo di Affari Tuoi.quel giorno partecipò al programma televisivo come concorrente del Veneto e vinse 36.000 euro. Il colpo di fulmine sarebbe scattato durante la puntata. Per evitare pettegolezzi inutili, la coppia ha preferito mantenere segreta la loro relazione, finché hanno deciso di non nascondersi più e di viversi anche davanti gli occhi più indiscreti il loro grandissimo ...

