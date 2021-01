"È già tutto in mano agli avvocati". La Gregoraci rientra al GF Vip, con la Salemi finisce in disgrazia: si va in tribunale (Di martedì 12 gennaio 2021) "Ho dato tutto il materiale all'avvocato". Elisabetta Gregoraci terrorizza Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Invitata nuovamente da Alfonso Signorini nella casa del reality di Canale 5 che aveva lasciato a Natale, le bella showgirl calabrese spara a zero sulla coppia formata dal suo ex spasimante e la frizzante italo-persiana, formatasi proprio dopo la sua uscita: "A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare tutto, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copiano tutto e la gente se ne accorge". Una battuta polemica non accolta bene dalla Salemi, sul divano: "Chi non crede a questo rapporto sono i fan dell'ex coppia". Ma la Gregoraci è un fiume in piena: "Con tanti posti letto liberi, tu e Giulia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) "Ho datoil materiale all'avvocato". Elisabettaterrorizza Giuliae Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Invitata nuovamente da Alfonso Signorini nella casa del reality di Canale 5 che aveva lasciato a Natale, le bella showgirl calabrese spara a zero sulla coppia formata dal suo ex spasimante e la frizzante italo-persiana, formatasi proprio dopo la sua uscita: "A scuola, quando passavi un compito, dicevi al tuo compagno di non copiare, altrimenti il prof lo avrebbe scoperto. Ma loro copianoe la gente se ne accorge". Una battuta polemica non accolta bene dalla, sul divano: "Chi non crede a questo rapporto sono i fan dell'ex coppia". Ma laè un fiume in piena: "Con tanti posti letto liberi, tu e Giulia ...

