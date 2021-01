Dubbi sul vaccino cinese SinoVac: efficace fino al 91% in Turchia, solo al 50% in Brasile (Di martedì 12 gennaio 2021) Cifre discordanti e qualche Dubbio. Ci sono forti Dubbi sull'effettiva efficacia del contro il messo a punto dall'azienda cinese , già opzionato da molti paesi non occidentali. Come riporta Bloomberg ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Cifre discordanti e qualcheo. Ci sono fortisull'effettiva efficacia del contro il messo a punto dall'azienda, già opzionato da molti paesi non occidentali. Come riporta Bloomberg ...

trash_italiano : Posso iniziare ad avere già dubbi sul 2021? - insopportabile : Imbarazzante continuare a leggere che se uno ha dubbi sul potere delle piattaforme di poter decidere di bloccare ch… - steipank : io non ho mai avuto dubbi onestamente sul bene che lega dayane e giulia, si vogliono tanto bene nonostante le parol… - Ros_mello7 : RT @CheDonnait: Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, dopo la diretta del #GFVIP si è lasciata andare ad una riflessione sul suo rappo… - Son0fHad3s : Non che prima avessi dubbi sul comprarlo, ma dopo aver visto tutto quel ben di dio che c'è in Bowser's Fury ora son… -