Dopo Trump e Libero, Twitter scura anche Khamenei e l'ambasciata cinese. E Facebook toglie i soldi alla politica (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo strapotere delle grandi piattaforme tech americane che controllano i principali social network comincia a preoccupare. Dopo la decisione di chiudere per sempre il profilo del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito ai drammatici fatti di Capitol Hill, e Dopo la notizia del "ban" al giornale italiano Libero Quotidiano per "attività sospette", sono sempre di più gli utenti che giudicano l'intervento dei colossi social "censorio". Così, credendo di correggere il tiro della polemica crescente, Twitter ha deciso di "censurare" anche Khamenei e l'ambasciata cinese. E Facebook sta pensando di bloccare i soldi alla politica.

