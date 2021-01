Dopo emergenza personale riapre il reparto di rianimazione dell’ospedale Sorrento (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Chiuso per carenza di personale, Dopo alcune settimane, riapre da oggi martedì 12 gennaio, il reparto di rianimazione dell’ospedale di Sorrento. I vertici Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Gennaro Sosto, hanno provveduto ad assegnare alla rianimazione sorrentina nuove unità di medici anestesisti. Una di queste ha già preso servizio nei giorni scorsi contribuendo, insieme ai colleghi già in servizio, a garantire la continuità delle attività del reparto (il trattamento delle emergenze non è mai stato sospeso).Già oggi è prevista l’assegnazione di altri dirigenti medici anestesisti che assicureranno le ore per la copertura dei turni necessari a garantire la ripresa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Chiuso per carenza dialcune settimane,da oggi martedì 12 gennaio, ildidi. I vertici Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Gennaro Sosto, hanno provveduto ad assegnare allasorrentina nuove unità di medici anestesisti. Una di queste ha già preso servizio nei giorni scorsi contribuendo, insieme ai colleghi già in servizio, a garantire la continuità delle attività del(il trattamento delle emergenze non è mai stato sospeso).Già oggi è prevista l’assegnazione di altri dirigenti medici anestesisti che assicureranno le ore per la copertura dei turni necessari a garantire la ripresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo emergenza Le misure dopo il 15 gennaio: proroga dell'emergenza, arriva la fascia bianca Avvenire Riapre la rianimazione dell’ospedale di Sorrento dopo l’emergenza personale

Già oggi è prevista l'assegnazione di altri dirigenti medici anestesisti che assicureranno le ore per la copertura dei turni necessari a garantire la ripresa di tutte le attività.

