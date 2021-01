Disneyland si ‘trasforma’ per il Coronavirus: l’iniziativa eccezionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’iniziativa davvero eccezionale che vede protagonista uno dei più rinomati e amati parchi divertimento al mondo: Disneyland si ‘trasforma’ per il Coronavirus. Il parco divertimenti di Disneyland si trasforma: iniziativa eccezionale (fonte getty)Non si placa l’emergenza Coronavirus che tiene in pugno tutto il mondo. Il 2021 è ormai arrivato, da quasi un anno i cittadini di Nazioni e Paesi diversi diversi sono accomunati nella lotta a questo nemico terribile, che ha cambiato completamente la vita di ognuno di noi. Una speranza che le cose possano, seppur lentamente, tornare alla ‘normalità’ arriva dal vaccino: le prime dosi sono state somministrate proprio in questi giorni. Mentre l’Italia si trova ancora suddivisa in zone di colore a seconda del rischio di contagio, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’iniziativa davveroche vede protagonista uno dei più rinomati e amati parchi divertimento al mondo:siper il. Il parco divertimenti disi trasforma: iniziativa(fonte getty)Non si placa l’emergenzache tiene in pugno tutto il mondo. Il 2021 è ormai arrivato, da quasi un anno i cittadini di Nazioni e Paesi diversi diversi sono accomunati nella lotta a questo nemico terribile, che ha cambiato completamente la vita di ognuno di noi. Una speranza che le cose possano, seppur lentamente, tornare alla ‘normalità’ arriva dal vaccino: le prime dosi sono state somministrate proprio in questi giorni. Mentre l’Italia si trova ancora suddivisa in zone di colore a seconda del rischio di contagio, ...

rtl1025 : ?? #Disneyland si 'trasforma' in un mega centro per le vaccinazioni contro il #COVID19. 'Siamo orgogliosi di poter a… - MediasetTgcom24 : Covid-19, Disneyland California si trasforma in un megacentro vaccini #disneylandcalifornia - LaStampa : Coronavirus, Disneyland si trasforma in un mega centro per le vaccinazioni in California - clau_o_16 : RT @repubblica: Coronavirus negli Usa, Disneyland in California si trasforma in centro di vaccinazione di massa - leggoit : Disneyland e l'impegno contro il Covid: il parco chiuso da marzo si trasforma in un centro vaccini -