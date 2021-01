Disneyland, da parco dei divertimenti diventa un mega centro per le vaccinazioni contro il Covid (Di martedì 12 gennaio 2021) Da enorme parco dei divertimenti a mega centro per le vaccinazioni contro il coronavirus. Questo il nuovo volto del parco Disneyland ad Anaheim, in California, chiuso da marzo per evitare assembramenti e cercare di contenere la diffusione dei contagi. “Disneyland Resort, che è il più grande datore di lavoro della Contea di Orange, si è proposto di ospitare il primo grande centro di vaccinazione della contea, iniziando così un lavoro enorme per la distribuzione dei vaccini”, ha detto il supervisore della contea, Andrew Do. Il parco sarà quindi uno dei cinque centri per la “distribuzione” dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al giorno, ha aggiunto. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Da enormedeiper leil coronavirus. Questo il nuovo volto delad Anaheim, in California, chiuso da marzo per evitare assembramenti e cercare di contenere la diffusione dei contagi. “Resort, che è il più grande datore di lavoro della Contea di Orange, si è proposto di ospitare il primo grandedi vaccinazione della contea, iniziando così un lavoro enorme per la distribuzione dei vaccini”, ha detto il supervisore della contea, Andrew Do. Ilsarà quindi uno dei cinque centri per la “distribuzione” dei vaccini della contea, tramite i quali si potranno vaccinare migliaia di cittadini al giorno, ha aggiunto. Le ...

