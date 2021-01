Diletta Leotta riparte l’amore | baci passionati con ‘Sandokan’

Leggi su itasportpress

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il settimanale 'Chi' riporta una notizia di Gossip importante che riguarda. La conduttrice di Dazn si sarebbe nuovamente innamorato dopo la chiusura della love story con il pugile Daniele Scardina 'Toretto':«La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore turco Can Yaman che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide. I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia esi è recata allo stadio per la telecronaca di Roma-Inter». Die Can Yaman si parla già da diversi giorni: in molti avevano scovato indizi social, ma oggi il noto settimanale ...