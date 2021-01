Diletta Leotta insieme a Can Yaman? Dopo l’hotel un nuovo indizio sul presunto flirt (Di martedì 12 gennaio 2021) Diletta Leotta insieme a Can Yaman sembra lanciare alcuni messaggi sui social che vedono protagonista il giovane attore turco. Negli ultimi giorni a lanciare l’indiscrezione sulla possibile frequentazione tra la speaker radiofonica e il grande sex symbol è stata proprio Anna Pettinelli all’interno del suo spazio in radio. Anna Pettinelli in fatti, su Rds avrebbe svelato che Can Yaman starebbe frequentando una ragazza italiana molto famose. Le sue precise parole infatti sono state: “Can Yaman sta con un’italiana famosa, la fonte è certa”. Una frase che non è passata inosservato e che tutti hanno visto chiaramente riferita a Diletta Leotta. Sembrerebbe infatti che, entrambi abbiano soggiornato diversi giorni fa all’interno dello stesso hotel della ... Leggi su giornal (Di martedì 12 gennaio 2021)a Cansembra lanciare alcuni messaggi sui social che vedono protagonista il giovane attore turco. Negli ultimi giorni a lanciare l’indiscrezione sulla possibile frequentazione tra la speaker radiofonica e il grande sex symbol è stata proprio Anna Pettinelli all’interno del suo spazio in radio. Anna Pettinelli in fatti, su Rds avrebbe svelato che Canstarebbe frequentando una ragazza italiana molto famose. Le sue precise parole infatti sono state: “Cansta con un’italiana famosa, la fonte è certa”. Una frase che non è passata inosservato e che tutti hanno visto chiaramente riferita a. Sembrerebbe infatti che, entrambi abbiano soggiornato diversi giorni fa all’interno dello stesso hotel della ...

Claplaz : Quando uno ha da promuovere qualsiasi cosa, da una palestra (Ibra) a una nuova serie in uscita (Sandokan), ora si s… - CalcioNapoli24 : - _DAGOSPIA_ : DILETTA MORSA DAL CAN - LA LEOTTA IN LOVE CON L’ATTORE TURCO CAN YAMAN? - smeraldoverde1 : @Le_Yamanine Che ne dite della notizia di Can Yaman e Diletta Leotta? - infoitcultura : Diletta Leotta, tailleur e scollatura super: sorpresa da lui? – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta VIDEO Diletta Leotta, la sexy conduttrice infiamma Instagram: il nuovo look è… scoppiettante! Mediagol.it Diletta Leotta flirta con Can Yaman? Anna Pettinelli scatena il gossip

Una cosa è certa: la bella Diletta ha trovato ad attenderla, nella sua camera d'albergo, un mazzo di fiori (che qualcuno le ha inviato). Roma - Pare sia stata Anna Pettinelli, su Rds, a lanciare un go ...

Diletta Leotta e Can Yaman insieme? “Sono stati visti baciarsi”

Un nuovo gossip ha travolto Diletta Leotta: secondo i rumor in circolazione la conduttrice avrebbe una liaison con l'attore Can Yaman.

Una cosa è certa: la bella Diletta ha trovato ad attenderla, nella sua camera d'albergo, un mazzo di fiori (che qualcuno le ha inviato). Roma - Pare sia stata Anna Pettinelli, su Rds, a lanciare un go ...Un nuovo gossip ha travolto Diletta Leotta: secondo i rumor in circolazione la conduttrice avrebbe una liaison con l'attore Can Yaman.