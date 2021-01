(Di martedì 12 gennaio 2021) Ieri Anna Pettinelli ha lanciato lo scoop di una presunta storia d’amore trae Can. Le fan dell’attore turco all’inizio non hanno creduto al rumor, ma oggi Chi Magazine ha pubblicato ledi questa nuova. Secondo il settimanale di Signorini i due avrebbero passato 5 giorni di passione in un hotel romano. “Il primo clamoroso scoop dell’anno sul numero di “Chi” in edicola da mercoledì 13 gennaio.e l’attore turco Can, nuovo divotv e dei social, sonoe hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore. La ...

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - StraNotizie : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati: le prime foto della coppia - karda70 : E’ tutto vero #DilettaLeotta e #CanYaman si sono #fidanzati: le foto di @chimagazine e i dettagli della nascita del… - httphalfmoon : MA QUINDI CAN STA CON DILETTA LEOTTA? MA QUINDI NIENTE CANDEM? MA QUINDI NIENTE DEMET? MI SENTO MALE - breakingnewsit : Alle 17:03 #ilparadisodellesignore, zendaya, Diletta Leotta, Strasburgo, Legge, Rocco e Musacchio nelle tendenze -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Guarda il promo. ? DayDreamer: Can Yaman e Demet Özdemir prigionieri di Cemal. ? Mediaset: dopo DayDreamer arriva in prima serata su canale 5 Bay Yanlis con Can Yaman. ? DayDreamer: Can Yaman in Itali ...Diletta Leotta ritrova la serenità accanto a Can Yaman? I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme.