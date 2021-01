Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati, l’ipotesi del flirt fa impazzire tutti (Foto) (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 potrebbe iniziare con una bella storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman, è ciò che si vocifera sul web ed è il gossip che ha lanciato Anna Pettinelli. Una Foto postata ieri sul profilo social della bella giornalista sportiva ha fatto aumentare ancora di più la possibilità che il gossip sia reale. Can Yaman tace, Diletta Leotta fa lo stesso ma quel meraviglioso mazzo di fiori trovato sul letto e le sue parole infiammano i dolci pettegolezzi. “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso” e se dietro quel sorriso si nasconde l’attore è fatta. Sembra davvero che i due si stiano frequentando, ma come si sono conosciuti Diletta e Can? Anna Pettinelli ne ha parlato durante la sua trasmissione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 potrebbe iniziare con una bella storia d’amore trae Can, è ciò che si vocifera sul web ed è il gossip che ha lanciato Anna Pettinelli. Unapostata ieri sul profilo social della bella giornalista sportiva ha fatto aumentare ancora di più la possibilità che il gossip sia reale. Cantace,fa lo stesso ma quel meraviglioso mazzo di fiori trovato sul letto e le sue parole infiammano i dolci pettegolezzi. “Dopo una giornata di lavoro trovare un mazzo di fiori in camera ci fa dormire con il sorriso” e se dietro quel sorriso si nasconde l’attore è fatta. Sembra davvero che i due si stiano frequentando, ma come si sono conosciutie Can? Anna Pettinelli ne ha parlato durante la sua trasmissione ...

Notiziedi_it : Diletta Leotta e Can Yaman, spunta il gossip scoppiettante del 2021 - _ieatcarrots_ : sono offesa e amareggiata. can yaman e diletta leotta. - CorrNazionale : Flirt tra #DilettaLeotta e #CanYaman? Per ora nessuna conferma ma tanti indizi: a “lanciare la bomba” è stata la pr… - AndreaAAmato : Can Yaman, il nuovo fidanzato di Diletta Leotta? @canyaman1989 @QuiMediaset_it - Giornaleditalia : Can Yaman e Diletta Leotta nuova coppia? Tutti gli indizi che confermano il gossip -