Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati, l'indiscrezione di Chi: «Hanno passato cinque giorni di passione in hotel a Roma» (Di martedì 12 gennaio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? L'indiscrezione: «Hanno passato cinque giorni di passione in hotel a Roma». Belli anzi bellissimi e a quanto sembrerebbe innamorati pazzi. A... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021)e Can? L': «diin». Belli anzi bellissimi e a quanto sembrerebbe innamorati pazzi. A...

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - BichoNegro3 : RT @VanityFairIt: #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - DegraTina : RT @theweirdSofi: IO QUANDO HO VISTO LE FOTO DI CAN E DILETTA LEOTTA - Emanuelaberti75 : @canyaman1989 È già la seconda volta oggi, che sento su RTL102.5 la notizia di #canyaman1989 e Diletta Leotta che stanno insieme !!!!! ????? - dehessax_ : RT @trashbiccis: Diletta Leotta e Can Yaman? No. Tina Cipollari e Gianni Sperti. (solo la prima foto è fake) ?? -