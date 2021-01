Diletta Leotta-Can Yaman, la voce di gossip impazza: “erano nello stesso albergo…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Diletta Leotta è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuova voce è circolata nelle ultime ore, si parla di un gossip con Can Yaman. La rivelazione è arrivata direttamente da Anna Pettinelli su RDS, la catanese e l’attore avrebbero soggiornato nello stesso albergo di Roma. Si sta parlando anche di un indizio sospetto, ovvero la Stories Instagram pubblicata da Diletta, un mazzo di fiori in regalo. Il turco era stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid. La nuova fidanzata di Balotelli: la voce su Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chi è Can Yaman Foto InstagramCan Yaman è un attore turco. Nato ad Istanbul ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 gennaio 2021)è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuovaè circolata nelle ultime ore, si parla di uncon Can. La rivelazione è arrivata direttamente da Anna Pettinelli su RDS, la catanese e l’attore avrebbero soggiornatoalbergo di Roma. Si sta parlando anche di un indizio sospetto, ovvero la Stories Instagram pubblicata da, un mazzo di fiori in regalo. Il turco era stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-Covid. La nuova fidanzata di Balotelli: lasu Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne Chi è CanFoto InstagramCanè un attore turco. Nato ad Istanbul ha ...

SmorfiaDigitale : Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? In Rete impazza il gossip - Tgcom24 - CalcioWeb : @DilettaLeotta e #CanYaman, la voce di gossip scatena il web - Italia_Notizie : Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? “Erano nello stesso hotel a Roma, sono stati visti mentre si baciavano appass… - Noovyis : (Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? “Erano nello stesso hotel a Roma, sono stati visti mentre si baciavano appas… - GiuseppeporroIt : Diletta Leotta è realmente fidanzata con Can Yaman? Il curioso gesto della conduttrice (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta VIDEO Diletta Leotta, la sexy conduttrice infiamma Instagram: il nuovo look è… scoppiettante! Mediagol.it Diletta Leotta-Can Yaman, la voce di gossip impazza: “erano nello stesso albergo…”

Diletta Leotta è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuova voce è circolata nelle ultime ore, si parla di un gossip con Can Yaman. La rivelazione è ...

GF Vip 2020, Elisabetta Gregoraci torna nella casa in bianco: solo i maxi stivali costano 2mila euro

Elisabetta Gregoraci è tornata nella casa del GF Vip per chiarire con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e per l’occasione ha puntato ancora ...

Diletta Leotta è una giornalista sportiva, considerata una donna bellissima e anche molto preparata. Una nuova voce è circolata nelle ultime ore, si parla di un gossip con Can Yaman. La rivelazione è ...Elisabetta Gregoraci è tornata nella casa del GF Vip per chiarire con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e per l’occasione ha puntato ancora ...