Diletta Leotta allo scoperto col nuovo fidanzato: “Innamorati pazzi”! – FOTO (Di martedì 12 gennaio 2021) La nota giornalista sportiva, Diletta Leotta, è stata colta in fragrante con una nuova fiamma. I due appaiono in atteggiamenti molto intimi. Solo qualche giorno fa si parlava di un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 12 gennaio 2021) La nota giornalista sportiva,, è stata colta in fragrante con una nuova fiamma. I due appaiono in atteggiamenti molto intimi. Solo qualche giorno fa si parlava di un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - trash_italiano : Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Ecco le foto appena pubblicate su Chi! - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi, ecco le foto #dilettaleottamatteomammì - alessiarugge_96 : @giorgiaardovini Can e Diletta Leotta ahahaahahahahah - Alice160383 : RT @VanityFairIt: #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta fa uno shooting, ma i fan guardano lì: camicia cortissima – FOTO Inews24 Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Ecco le foto appena pubblicate!

Can Yaman ha soggiornato presso l’Hotel Eden, nei pressi di Piazza di Spagna. Un altro dettaglio curioso è che la Pettinelli, ad Amici, lavora con Arisa, la quale è fidanzata con Andrea Di Carlo, mana ...

Diletta Leotta e il sex symbol del momento Can Yaman insieme a Roma nata una nuova coppia

Oltre a firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide che lo vedrà protagonista con Luca Argentero, si sarebbe intrattenuto a lungo con Diletta Leotta. La presentatrice Dazn, d ...

Can Yaman ha soggiornato presso l’Hotel Eden, nei pressi di Piazza di Spagna. Un altro dettaglio curioso è che la Pettinelli, ad Amici, lavora con Arisa, la quale è fidanzata con Andrea Di Carlo, mana ...Oltre a firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide che lo vedrà protagonista con Luca Argentero, si sarebbe intrattenuto a lungo con Diletta Leotta. La presentatrice Dazn, d ...