Dieta Mediterranea | dieta Dash e dieta Flexitarian | le migliori del 2021

(Di martedì 12 gennaio 2021) Per il quarto anno consecutivo la Dieta Mediterranea si è classificata al primo posto nella classifica annuale delle diete stilata da US News & World Report. La dieta DASH e la Flexitarian si sono classificate entrambe al secondo posto sempre nella lista nelle diete generiche. Questi tre regimi alimentari hanno dei lati in comune: sono semplici da seguire e si concentrano sugli alimenti che le persone possono includere e non escludere.