Didattica online, la Regione Sicilia ripristina il portale dedicato (Di martedì 12 gennaio 2021) È stato ripristinato e aggiornato dalla Regione Siciliana il portale di Didattica online 'www.continualascuola.it', già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante il periodo del lockdown per far fronte alla sospensione delle attività in presenza nelle scuole Siciliane, a seguito delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 gennaio 2021) È statoto e aggiornato dallana ildi'www.continualascuola.it', già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante il periodo del lockdown per far fronte alla sospensione delle attività in presenza nelle scuolene, a seguito delle disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus. L'articolo .

RegLombardia : #LNews, #scuola in #Lombardia superiori in #dad fino al 24/1. Decisione presa dopo valutazioni e risultanze di cara… - orizzontescuola : Didattica online, la Regione Sicilia ripristina il portale dedicato - AnsaSicilia : Covid: Regione ripristina il portale ' - ilSicilia : #Cronaca #portaleonline Didattica a distanza, Lagalla: “Potenziata la piattaforma della Regione per le lezioni onli… - lightlydream : RT @piperxblack: @amaricord Al posto dei banchi a rotelle (che per carità hanno una valenza metodologica) avrebbe dovuto obbligare i docent… -

Ultime Notizie dalla rete : Didattica online Internet, didattica a distanza sempre più problematica: maglia nera al Molise isnews Covid, la protesta degli studenti contro la didattica a distanza

REGGIO EMILIA – “La scuola si-cura, non si chiude”. Con questo slogan, che è anche un gioco di parole, gli studenti autorganizzati di alcuni istituti superiori reggiani scendono in piazza per chiedere ...

Didattica online, la Regione Sicilia ripristina il portale dedicato

È stato ripristinato e aggiornato dalla Regione Siciliana il portale di didattica online ‘www.continualascuola.it’, già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante il periodo ...

REGGIO EMILIA – “La scuola si-cura, non si chiude”. Con questo slogan, che è anche un gioco di parole, gli studenti autorganizzati di alcuni istituti superiori reggiani scendono in piazza per chiedere ...È stato ripristinato e aggiornato dalla Regione Siciliana il portale di didattica online ‘www.continualascuola.it’, già attivato nel marzo scorso per iniziativa del governo Musumeci durante il periodo ...