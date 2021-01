Diciotto club sul tavolo di fondi e investitori a Wall Street | il calcio italiano può diventare Made in USA

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 gennaio 2021) La pandemia da Coronavirus ha peggiorato la situazione economica del mondo del, la condizione di alcuniera già difficilissima e adesso è peggiorata drammaticamente. Diverse società sono sull’orlo del baratro e serve un intervento netto per salvare dal fallimento. Un aiuto potrebbe arrivare daesteri pronti ad entrare nel. E’ quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, molto operazioni riguarderanno anchedi provincia grazie al valore relativamente basso delle società. Si tratta diprincipalmente degli USA, l’intenzione è quella rilevaredi Serie B e Serie C e condurli in massima categoria, poi potrebbero esserci le prime entrare. E’ successo congrossi ...