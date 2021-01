Di Maio: "Crisi governo inspiegabile, non interessa italiani" (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Con molta franchezza è inspiegabile" una Crisi di governo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo ad Agorà. "Non solo - ha detto Di Maio - perché ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori per aiutare tutte le imprese che hanno avuto difficoltà" a causa del lockdown, ma questo è anche "l'anno in cui l'Italia sta presiedendo il G20". I rimpasti, ha aggiunto, non credo interessino "agli italiani, ma neanche all'estero". "Io sono stato all'opposizione per cinque anni e per cinque anni mi son sentito dire da una serie di forze politiche o di personaggi politici, dovete essere più responsabili. Adesso il partito della responsabilità, la forza politica che sta garantendo la stabilità a questo Paese siamo noi", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Con molta franchezza è" unadi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo ad Agorà. "Non solo - ha detto Di- perché ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori per aiutare tutte le imprese che hanno avuto difficoltà" a causa del lockdown, ma questo è anche "l'anno in cui l'Italia sta presiedendo il G20". I rimpasti, ha aggiunto, non credo interessino "agli, ma neanche all'estero". "Io sono stato all'opposizione per cinque anni e per cinque anni mi son sentito dire da una serie di forze politiche o di personaggi politici, dovete essere più responsabili. Adesso il partito della responsabilità, la forza politica che sta garantendo la stabilità a questo Paese siamo noi", ha ...

