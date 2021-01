Dexter | il revival non sarà ambientato a Miami | ecco i nuovi personaggi

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 12 gennaio 2021), ilnoncome l’originale, ma nello stato di New York. Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah e Jack Alcott nel cast Dagli USA arrivano tante novità che riguardano il tanto attesodiordinato a ottobre dal canale Showtime, a dimostrazione che l’intenzione di rilasciarlo entro la fine del 2021 è una che produzione e canale intendono rispettare. Dopo aver annunciato l’antagonista del, e dopo le speranze del protagonista Michael C. Hall, sul rimediare al terribile finale, arrivanodettagli. Le otto stagioni della serie originale sono ambientate a, la città della Florida è stata teatro delle sanguinose scene del crimine messe in atto dal ...