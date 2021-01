Deutsche Banke | Coca Cola | Marriot e le altre aziende che voltano le spalle a Trump | «Niente più affari con il presidente uscente»

(Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo essere stato bannato da Facebook e da Twitter, ora ancheBank sarebbe pronta a chiudere con Donald. Secondo un’indiscrezione arrivata da una fonte interna all’organizzazione e citata dal New York Times, la banca tedesca vorrebbe allontanarsi dalamericano. Attualmente, laBank è una delle più importanti sostenitrici delle attività finanziare dellaOrganization visto che, ad oggi, sono più di 300 milioni i prestiti concessi – e non ancora restituiti – all’impero economico di. La condanna diBank Già prima degli episodi di Capitol Hill, sempre secondo indiscrezioni cirte nei mesi scorsi, la società tedesca aveva preso in considerazione di rompere ogni rapporto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Deutsche Banke

Open

