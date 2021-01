Depressione invernale e fototerapia | come usare i benefici della luce anche in casa

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 gennaio 2021) I sintomisono più frequenti e riconoscibili in inverno. Astenia, insonnia, irritabilità, inappetenza o al contrario fame nervosa. Non solo negli adulti, spesso indotti da preoccupazioni e stress, manei bambini. Soprattutto in questo periodo, dopo un anno tra pandemia, lockdown, assenza di contatto umano. Sembra “non vedere lain fondo al tunnel”. Si dice così, e un senso c’è. Ma non è solo un modo di dire, la spiegazione è di tipo scientifico.è sinonimo di serenità, calma, vitalità e possibilità di controllare la situazione, di “vederci chiaro”. E induce istintivamente il sorriso, un senso di benessere. In molti casi la(di un certo tipo,artificiale) può alleviare questi sintomi depressivi. Ne abbiamo parlato con due ...