“DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL.1” – Paolo Benvegnù nuovo album (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 14 febbraio sarà disponibile sullo store digitale di BLACKCANDY PRODUZIONI il nuovo progetto discografico in acustico di Paolo Benvegnù dal titolo “DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL.1”. Registrato al GRS Recordings Studio di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Paolo Benvegnù, e in seguito mixato e masterizzato al White Sound di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Tommaso Bianchi, “DELLE INUTILI PREMONIZIONI VOL.1” è il nuovo lavoro discografico di Paolo Benvegnù. Registrato interamente dal vivo in un giorno d’inverno, questo progetto include dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell’autore. Di seguito la tracklist di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 14 febbraio sarà disponibile sullo store digitale di BLACKCANDY PRODUZIONI ilprogetto discografico in acustico didal titolo “VOL.1”. Registrato al GRS Recordings Studio di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e, e in seguito mixato e masterizzato al White Sound di Firenze da Lorenzo Buzzigoli e Tommaso Bianchi, “VOL.1” è illavoro discografico di. Registrato interamente dal vivo in un giorno d’inverno, questo progetto include dodici tracce in acustico intrise di riflessioni e ricordi agrodolci dell’autore. Di seguito la tracklist di ...

8t33zlovinghour : @sanniebabiez Sei la regina delle battute INUTILI E NON DIVERTENTI, vedo - LoredanaNavarra : RT @Andrea__Monti: @DaniloToninelli costituzione a parte, per la sanità avevate la scusa del federalismo.. ora per la scuola che scusa avet… - avni00499711 : RT @maparliamodime: Loro che vanno a consolare Giulia e farle capire che non deve farsi delle paranoie inutili?? #TZVIP - AdolfoTasinato : @demian_online @robersperanza È vietato uscire prima delle 22? No. È vietato andare a lavorare o a fare la spesa? N… - giorgiadg92 : RT @maparliamodime: Loro che vanno a consolare Giulia e farle capire che non deve farsi delle paranoie inutili?? #TZVIP -