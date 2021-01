De Filippi da Fazio, il Papa al Tg5. Doppio smacco di Mediaset alla Rai. Bergoglio per la prima intervista dell’anno. Mentre la tv pubblica regala uno spot alla concorrenza (Di martedì 12 gennaio 2021) Se doveva essere l’anno della rinascita del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, l’inizio non sembra essere stato dei più promettenti. A dirla tutta niente sembra esser cambiato tanto che la Rai, a dimostrazione di evidenti difficoltà che continuano ormai da diversi mesi, nella giornata di domenica ha subito due sonori ceffoni dalla concorrenza. Il primo è stato quello largamente annunciato, nonché il più doloroso, che gli è stato rifilato da Mediaset che si è accaparrata la prima intervista dell’anno – in esclusiva mondiale (leggi l’articolo) – di Papa Francesco. Un colloquio realizzato dal Tg5 in cui il pontefice ha affrontato diversi temi di rilevanza sociale per l’intero Paese tra cui la pandemia, l’opportunità di vaccinarsi e anche alcune ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Se doveva essere l’anno della rinascita del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, l’inizio non sembra essere stato dei più promettenti. A dirla tutta niente sembra esser cambiato tanto che la Rai, a dimostrazione di evidenti difficoltà che continuano ormai da diversi mesi, nella giornata di domenica ha subito due sonori ceffoni d. Il primo è stato quello largamente annunciato, nonché il più doloroso, che gli è stato rifilato dache si è accaparrata la– in esclusiva mondiale (leggi l’articolo) – diFrancesco. Un colloquio realizzato dal Tg5 in cui il pontefice ha affrontato diversi temi di rilevanza sociale per l’intero Paese tra cui la pandemia, l’opportunità di vaccinarsi e anche alcune ...

chetempochefa : “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” Che Posta Che Fa a #CTCF su @RaiTre con Maria De Filippi, @fabfazio… - Noovyis : (De Filippi da Fazio, il Papa al Tg5. Doppio smacco di Mediaset alla Rai. Bergoglio per la prima intervista dell’an… - Noovyis : (De Filippi da Fazio, il Papa al Tg5. Doppio smacco di Mediaset alla Rai. Bergoglio per la prima intervista dell’an… - damy85twit : Ma trovare qualcuno di buona volontà che spieghi a queste zucche vuote della #LegaLadrona che non si può mettere su… - uaua75 : #MariaDeFilippi da #Fazio con spot a “#Cepostaperte” diventa un caso: la rabbia unanime di Lega, Pd, Italia Viva e… -