Dayane Mello senza tatto sulla madre | che vergogna | «Certe cose non si raccontano in diretta»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) La verità dismentita dalla: sotto gli occhi delle telecamere ormai da mesi, la modella brasiliana non ha avuto mezze misure nemmeno quando si è trattato di parlare della propria mamma. E la donna, dal canto proprio, non ha voluto far passare quel messaggio. Sbagliato, peraltro, a sentire la sua versione. “Mia– aveva raccontato lanelle passate settimane – ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratellimangiare per una settimana”. Leggi anche >> Antonella Elia pagata per dire cattiverie: cifre da capogiro per l’opinionista del GF, forti le dichiarazioni: “Arrivava una volta a settimana, ogni volta con ...