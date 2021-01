Dayane Mello: il fratello Juliano contro la madre dopo la sorpresa sgradita del Grande Fratello Vip (VIDEO) (Di martedì 12 gennaio 2021) La brutta sorpresa fatta dalla madre a Dayane Mello, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è piaciuta affatto neppure al Fratello Juliano, che ha replicato in un VIDEO. Ha creato indignazione la sorpresa fatta dal Grande Fratello Vip a Dayane Mello, anche nel Fratello Juliano, che ha attaccato duramente la madre in un VIDEO diffuso via social subito dopo la puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Annunciato nel pomeriggio sui social del reality, "l'incontro" solo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021) La bruttafatta dalla, nell'ultima puntata delVip, non è piaciuta affatto neppure al, che ha replicato in un. Ha creato indignazione lafatta dalVip a, anche nel, che ha attaccato duramente lain undiffuso via social subitola puntata andata in onda ieri sera su Canale 5. Annunciato nel pomeriggio sui social del reality, "l'in" solo ...

