Damiano Carrara mostra il volto della sua fidanzata ma manca un dettaglio importante Foto

(Di martedì 12 gennaio 2021) Chi è ladi? Una nuovadello chef, un post condiviso ieri sera e adesso non c’è più alcun dubbio e le fan si disperano. Ben tre cuori rossi e un semplice “Buona serata” ma è la bellissima ragazza bionda che è al suo fianco a infrangere i sogni di chi seguivanon solo per le sue ricette. Sembra invece che lui abbia davvero perso la testa, si sia innamorato: finalmente c’è lacon ilsua. Ci avevato prima un sorriso, poi un profilo davanti all’albero di Natale e così c’era chi sperava che la misteriosa ragazza dai lunghi capelli biondi magari fosse una amica o una parente e a cui è legatissimo. Ieri sera invece la ...

stqvestark : ho ritrovato una mia vecchia fancam su damiano carrara guardate che carino - itsmepolaa : Ragazz* potreste mettere like al tweet che ho fatto prima dove ho taggato Damiano Carrara? Vorrei tanto che lo vede… - ohsoalexx : dopo 75 anni di damiano carrara che censura le foto della sua tipa, oggi finalmente ha messo un selfie in cui si ve… - PasqualeMarro : Damiano Carrara, lo Chef di Real Time ha una grande novità - zazoomblog : Damiano Carrara esce allo scoperto con la sua fidanzata: bellissima! – FOTO - #Damiano #Carrara #scoperto -

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Carrara

Sette giorni del secondo turno e la partecipazione del pubblico cresce senza sosta. In gioco sono rimasti dodici candidati per ognuna delle sei categorie. Si vota fino alle 12 del 25 gennaio, poi terz ...Uno degli chef più famosi e più belli della tv, Damiano Carrara, ha postato una foto in compagnia della sua fidanzata. Bellissima!