Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per andare incontro alle richieste di Italia viva (che vuole rompere lo stesso) (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima aggiunta, ulteriore mano tesa a Italia viva, è la tabella finale che ai 209 miliardi del Next generation Eu somma non solo le risorse del programma React Eu e dei fondi strutturali ma anche tutti i soldi della programmazione di bilancio 2021-26. Perché è con quelli che verrebbe finanziato tra il resto il Family act caro alla ministra Elena Bonetti: in corrispondenza di quella voce spuntano in questo modo 30,5 miliardi che non comparivano negli schemi precedenti. E’ solo un esempio: in generale, le 179 pagine della nuova bozza di Recovery plan inviata ai ministri in vista del cruciale consiglio dei ministri di martedì sera riflettono chiaramente il tentativo di andare incontro alle richieste dei renziani, anche a scapito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ultima aggiunta, ulteriore mano tesa a, è la tabella finale che ai 209 miliardi del Next generation Eu somma non solo le risorse del programma React Eu e dei fondi strutturali ma anche tutti i soldi della programmazione di bilancio 2021-26. Perché è con quelli che verrebbe finanziato tra il resto il Family act caro alla ministra Elena Bonetti: in corrispondenza di quella voce spuntano in questo modo 30,5 miliardi che non comparivano negli schemi precedenti. E’ solo un esempio: in generale, le 179 pagine della nuovadiinviata ai ministri in vista del cruciale consiglio dei ministri di martedì sera riflettono chiaramente il tentativo didei renziani, anche a scapito ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per andare incon… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per andare incon… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per andare incon… - fattoquotidiano : Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per andare in… - Maticmind : Ottenere una gestione unificata dell'infrastruttura IT é possibile grazie agli strumenti di Orchestration & Automat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle infrastrutture Dalle infrastrutture a sanità, ricerca, cultura e turismo: così la bozza del Recovery plan è cambiata per… Il Fatto Quotidiano Mazzette a funzionari regionali, Miccichè e Pierobon testimoni nel processo contro Arata

Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e l'assessore all'Energia Alberto Pierobon saliranno sul banco dei testimoni, il 9 febbraio, per deporre al processo che vede imputati di corruzione e intest ...

Il Comune aderisce al progetto “Ti Accompagno”. Coinvolti gli operatori dell’educativa di strada e l’Auser

Nella realizzazione del progetto, finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dalla Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL della Provincia di Arezzo, l’amministrazione ha deciso di ...

Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè e l'assessore all'Energia Alberto Pierobon saliranno sul banco dei testimoni, il 9 febbraio, per deporre al processo che vede imputati di corruzione e intest ...Nella realizzazione del progetto, finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dalla Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL della Provincia di Arezzo, l’amministrazione ha deciso di ...