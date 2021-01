Dalle dimissioni delle ministre renziane a un nuovo governo | guida alla crisi | cosa può succedere tra Renzi e Conte oggi e domani

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021) I palazzi romani del potere non tremavano così dall’estate del 2019. Allora erano i subwoofer del Papeete a sollecitare la stabilità delI, tra una conferenza stampa in costume da bagno, un mojito in una mano e con l’altra a fare il dj. Mentre le cubiste, sotto il sole di Milano Marittima, bvano l’inno di Mameli, Matteo Salvini annunciava la fine dell’esecutivo gialloverde. Sperava in un ritorno alle urne per capitalizzare il consenso accumulato in un anno e materializzatosi nelle elezioni europee. Ma un altro Matteo, deus ex machina insperato, interveniva affinché la legislatura non terminasse. È grazie asua diplomazia, ruvida ma efficace, se Giuseppeè stato incaricato da Sergio Mattarella per formare un secondo esecutivo, questa volta a ...